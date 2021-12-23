А я у Варшаві - замість Порошенка на допит у ДБР прийшов адвокат

https://racurs.ua/ua/n164816-a-ya-u-varshavi-zamist-poroshenka-u-dbr-pryyshov-advokat.html

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Допит у справі Петра Порошенка 23 грудня не відбудеться. Державне бюро розслідувань на 10.00 викликало екс-президента по так званій «вуільній справі».

Утім, замість Порошенка до ДБР завітав його адвокат Ігор Головань. Він має намір подати низку клопотань, повідомляється у відео з-під ДБР.

Порошенка ніхто не викликав, але я там буду. Я прийду, щоб подати клопотання і вимагати дотримання норм закону, — сказав адвокат.

Нагадаємо, захист Порошенка вважає, що Офіс генпрокурора припустився процесуальних помилок при врученні підозри та виклику на допит.

Головань сьогодні заявив, що клопотатиме про виклик у триденний термін кількох свідків у кримінальному провадженні проти Порошенка. Йдеться про президента Володимира Зеленського, голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамія, віце-прем'єра Ірину Верещук, народних депутатів із монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського.

Головань раніше писав на своїй сторінці у Facebook, що вони «неодноразово публічно заявляли, що їм нібито відомі факти вчинених Порошенком правопорушень».

Порошенко нині перебуває у Варшаві. До столиці Польщі він прилетів 21 грудня після візиту до Туреччини. У відео екс-президент пообіцяв повернутися в Україну та прийти до слідчих, але зробить він це вже у наступному році, «оскільки має наразі інші плани». Орієнтовно п’ятого президента слід очікувати в країні тільки у середині січні 2022 року. У «Євросолідарності» повідомляли також, що їхній лідер піде у нетривалу відпустку.

Тим часом Посольства США, ЄС та Канади повідомили у Twitter, що уважно стежать за розвитком подій у «вугільній справі» проти п’ятого президента Петра Порошенка. Його підозрюють в організації незаконної схеми купівлі вугілля за держгроші на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Країни-партнери закликають, щоб розслідування було неупереджене, незалежне, а не «ґрунтувалось на політичних мотивах». В основі судового процесу мають бути незалежна процедура, справедливість та прозорість, додали вони.

Нагадаємо, що Порошенко підозрюється в державній зраді й торгівлі вугіллям із країною-агресором РФ.