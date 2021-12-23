У Порошенко заявили в ГБР и СБУ о госизмене и финансировании терроризма Зеленским

У Порошенко заявили в ДБР и СБУ о госизмене и финансировании терроризма ЗеленскимУ Порошенко заявили в ГБР и СБУ о госизмене и финансировании терроризма Зеленским

https://racurs.ua/n164820-u-poroshenko-zayavili-v-gbr-i-sbu-o-gosizmene-i-finansirovanii-terrorizma-zelenskim.html

Ракурс

Дело Петра Порошенко дополнилось — народные депутаты из его фракции «Европейская солидарность» перешли в контратаку. Сегодня нардепы подали сообщение о преступлении Владимира Зеленского и его окружения в несколько правоохранительных ведомств — Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.

Главный мотив сообщения «ЕС»: во время каденции Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.

Кроме того, речь идет о том, что сейчас Украина находится на грани энергетической катастрофы.

Это прямое следствие действий высшего руководства страны, в частности, Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность президента, — говорится в документе.

Зеленского также обвиняют в возобновлении поставок на украинские ТЭС российского угля.

Другой тезис: государственное предприятие «Центрэнерго» перешло на российский уголь в интересах Игоря Коломойского.

По меньшей мере, 1,5 млн т угля разных марок (в том числе газовый уголь, который есть в Украине), перепродали государственной компании «Центрэнерго» фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля — преимущественно российское, — пишут нардепы.

В «ЕС» утверждают, что за времена президентства Зеленского около 4 млрд долл. США были потрачены на уголь из РФ и Беларуси, а «часть импортированного угля, под видом российского, является добытым и незаконно вывезенным с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей для последующей поставки на украинские ТЭС».

Поэтому Порошенко считают, что действия Зеленского содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Закупки угля с оккупированных территорий нардепы считают финансированием терроризма и требуют безотлагательно внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), начать расследование.

«Ракурс» сообщал, что допрос по делу Петра Порошенко 23 декабря не состоится. Государственное бюро расследований на 10.00 вызвало экс-президента по так называемому «угольному делу», но вместо него пришли адвокаты.