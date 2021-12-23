За развод шейх Дубая заплатит принцессе Хайи 730 млн долларов. Фото: ittiloot.com

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Развод шейха Мохаммеда и принцессы Хайи стал самым дорогим в Британии. Бывшая супруга правителя Дубая получит 550 млн фунтов (более 730 млн долл.) в рамках бракоразводного процесса.

Именно такую сумму, согласно решению Высокого суда Лондона, будет обязан выплатить 72-летний миллиардер, правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед, пишет BBC News.

Как заявил судья, оглашая решение, большая часть этих денег будет направлена на обеспечение безопасности двоих детей пары — в первую очередь от серьезной угрозы со стороны самого эмира Дубая.

Во время процесса выяснилось, что у принцессы был роман с ее охранником. Из-за этого она подвергалась шантажу со стороны нескольких сотрудников своей и вынуждена была отдать им около 7 млн фунтов за молчание.

Однако шейх узнал о неверности жены и развелся с ней. Опасаясь за свою жизнь, Хайя с детьми улетела в Великобританию в 2019 году.

По словам женщины, ее сильно обеспокоило то, как муж обошелся с двумя другими своими дочерьми — принцессой Латифой и принцессой Шамсой. Обе они были похищены и против воли возвращены в Дубай.

Шейх Мохаммед подал в суд, добиваясь опеки над детьми и их возвращения в Дубай. Принцесса Хайя хотела, чтобы дети остались жить с ней, а шейх оплачивал расходы на их содержание.

Британский суд постановил, что шейх должен в течение трех месяцев выплатить принцессе 251 млн фунтов на ее пожизненную охрану. Также он обязан выделить 290 млн фунтов на содержание детей, оплату их учебы и охрану.

Стоит отметить, что у британских судов нет инструментов, чтобы обеспечить выполнение решения по подобным делам. Шейх Мохаммед лично не участвовал в процессе, а после его окончания ограничился коротким комментарием о том, что он всегда заботился о благополучии своих детей.

Источник: BBC News