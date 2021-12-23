Количество войск РФ вокруг Украины по-новому посчитали в ВСУ

https://racurs.ua/n164835-kolichestvo-voysk-rf-vokrug-ukrainy-po-novomu-poschitali-v-vsu.html

Ракурс

Война России против Украины на Донбассе продолжается, между тем страна-оккупант все еще стягивает подразделения регулярной армии к границам Украины. По состоянию на сегодняшний день Москва перебросила в области, граничащие с Украиной около 52 батальонно-тактических групп вооруженных сил РФ.

В этом году действительно Россия для устрашения и не только Украины, но и западных партнеров уже делала то, что делает сегодня. Сегодня мы где-то насчитываем около 52 батальонно-тактических групп, они совершают движения вдоль государственной границы Украины, — указал на брифинге 23 декабря главнокомандующий Вооруженными силами, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Он напомнил, что в апреле 2021 года численность российских групп насчитывала 62.

Вообще-то они могут увеличить и до 150, — сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, задача воинов Украины «наблюдать, готовиться».

Мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело, — отметил генерал-лейтенант.

Залужный добавил, что увеличение войск агрессора наблюдается и на территории оккупированного Крыма.

За последнюю неделю произошло, я бы сказал, незначительное увеличение. Мы насчитали около 1500−1800 человек по сравнению с прошлой неделей. Да, происходит наращивание, Россия это делает. С какой целью — это отдельный разговор, — подытожил военный.

Напомним, 7 декабря состоялся разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Лидер страны-агрессора просил у Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток. Байден «выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников по поводу эскалации Россией силы вокруг Украины».

По данным Минобороны, численность военных России близ Украины может возрасти до 175 тыс.