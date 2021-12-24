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Ракурс
Елизавета. Фото:

Елизавета II отметит Рождество в кругу самых близких — кого не позвали на торжество

24 дек 2021, 08:35
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Елизавета II, королева Великобритании, отметит Рождество в Виндзорском замке в компании своего сына и главного претендента на престол принца Уэльского Чарльза и его супруги, герцогини Корнуолльской Камиллы.

Королева откажется от традиционного празднования в поместье Сандрингем в Норфолке. Об этом сообщили в Кларенс-хаус, вестминстерской резиденции членов королевской семьи, передает BBC.

До этого Букингемский дворец объявил, что королева не поедет отмечать Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке из-за опасений по поводу роста заболеваемости новым вариантом коронавируса «Омикрон».

Вместо этого, как и в прошлом году, она встретит Рождество в Виндзорском замке. Во дворце заявили, что это личное решение Ее Величества, отражающее ее осторожный подход. Это означает также, что она пропустит традиционные семейные мероприятия в ее поместье в Норфолке и не посетит утреннюю рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

На торжество не позвали принца Гарри и Меган Маркл, а также неизвестно, будут ли на праздновании принц Уильям и Кейт Миддлтон.


Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри, герцог Сассекский, обманул британскую королеву Елизавету II, чтобы получить разрешение на съемки документального проекта про психическое здоровье «Моя невидимая сторона».

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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