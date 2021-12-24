Єлизавета II відзначить Різдво в колі найближчих. Фото:

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Єлизавета II, королева Великої Британії, відзначить Різдво у Віндзорському замку в компанії свого сина й головного претендента на престол принца Уельського Чарльза та його дружини, герцогині Корнуольської Камілли.

Королева відмовиться від традиційного святкування в маєтку Сандрінгем у Норфолку. Про це повідомили в Кларенс-хаусі, вестмінстерській резиденції членів королівської сім’ї, передає BBC.

До цього Букінгемський палац оголосив, що королева не поїде відзначати Різдво в маєтку Сандрінгем у Норфолку через побоювання з приводу зростання захворюваності на новий варіант коронавірусу «Омікрон».

Натомість, як і торік, вона зустріне Різдво у Віндзорському замку. У палаці заявили, що це особисте рішення Її Величності, що показує її обережний підхід. Це означає також, що вона пропустить традиційні сімейні заходи в маєтку в Норфолку й не відвідає ранкову різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

На урочистість не покликали принца Гаррі й Меган Маркл, а також невідомо, чи будуть на святкуванні принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі, герцог Сассекський, обдурив британську королеву Єлизавету II, щоб отримати дозвіл на фільмування документального проекту про психічне здоров’я «Моя невидима сторона».

Джерело: BBC