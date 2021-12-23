Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали доньку

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Ракурс

Меган Маркл і британський принц Гаррі, які нині мешкають в США, вперше показали доньку Лілібет Діану, — вони опублікували різдвяну листівку разом зі своїми дітьми (сином Арчі та донькою Лілібет Діаною).

Донька герцога і герцогині Сассекських народилася на початку літа 2021 року. Фото було зроблене у будинку подружжя у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє видання People.

На світлині 40-річна Меган тримає усміхнену Лілібет, а 37-річний Гаррі обіймає дворічного рудоволосого Арчі.

Різдвяною світлиною подружжя оголосило про пожертву кільком благодійним організаціям, які підтримують афганські сім’ї, а також виступають за оплачувану сімейну відпустку при народженні дитини для всіх американців.

Цьогоріч ми привітали появу нашої доньки Лілібет. Арчі зробив нас мамою і татом, а Лілі — сім'єю. В очікуванні 2022 року ми зробили пожертви кільком організаціям, які захищають сім’ї — від тих, хто переїхав з Афганістану, до американських родин, які потребують оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, — йдеться у листівці.



Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл проживають у маєтку вартістю 14,7 млн дол. у Монтесіто.

4 червня герцогиня Сассекська народила другу дитину — доньку, яку назвали Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор.