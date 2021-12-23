Меган Маркл и принц Гарри впервые показали дочь

https://racurs.ua/n164848-megan-markl-i-princ-garri-vpervye-pokazali-doch-foto.html

Ракурс

Меган Маркл и британский принц Гарри впервые показали дочь Лилибет Диану, — они опубликовали рождественскую открытку вместе со своими детьми (сыном Арчи и дочерью Лилибет Дианой).

Дочь герцога и герцогини Сассекских родилась в начале лета 2021 года. Фото было сделано в доме супругов в штате Калифорния. Об этом сообщает издание People.

На фото 40-летняя Меган держит улыбающуюся Лилибет, а 37-летний Гарри обнимает двухлетнего рыжеволосого Арчи.

Рождественской фотографией супруги объявили о пожертвовании нескольким благотворительным организациям, которые поддерживают афганские семьи, а также выступают за оплачиваемый семейный отпуск при рождении ребенка для всех американцев.

В этом году мы приветствовали появление нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас мамой и папой, а Лили — семьей. В ожидании 2022 года мы сделали пожертвования нескольким организациям, защищающим семьи — от переехавших из Афганистана до американских семей, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, — говорится в открытке.



Напомним, принц Гарри и Меган Маркл проживают в имении стоимостью 14,7 млн долл. в Монтесито.

4 июня герцогиня Сассекская родила второго ребенка — дочь, которую назвали Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор.