Снежный шторм в Карпатах - ГСЧС показала видео

https://racurs.ua/n164847-snejnyy-shtorm-v-karpatah-gschs-pokazala-video.html

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Погода в Карпатах наблюдается с вьюгами, порывами ветра и 15-градусными морозами. Об этом 23 декабря сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Холодом веет даже от этого видео. Сильный ветер, метель и 15 градусов мороза. Воздержитесь от походов в горы до улучшения синоптической ситуации, — призывают спасатели.

Кроме этого, Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбуке сообщил, что по состоянию на 15.35 сегодня на горе Пип Иван Черногорский температура воздуха достигла -17°С.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует на 24 декабря снегопады и метели в Карпатах, а также значительную снеголавинную опасность (третий уровень).

Напомним, погода 24 декабря в Украине будет с гололедицей, порывами ветра, в Карпатах со значительным снегом и вьюгами.