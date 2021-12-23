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Ракурс
Снежный шторм в Карпатах - ГСЧС показала видео

Снежный шторм в Карпатах — ГСЧС показала видео

23 дек 2021, 19:35
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Погода в Карпатах наблюдается с вьюгами, порывами ветра и 15-градусными морозами. Об этом 23 декабря сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Холодом веет даже от этого видео. Сильный ветер, метель и 15 градусов мороза. Воздержитесь от походов в горы до улучшения синоптической ситуации, — призывают спасатели.

Кроме этого, Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбуке сообщил, что по состоянию на 15.35 сегодня на горе Пип Иван Черногорский температура воздуха достигла -17°С.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует на 24 декабря снегопады и метели в Карпатах, а также значительную снеголавинную опасность (третий уровень).


Напомним, погода 24 декабря в Украине будет с гололедицей, порывами ветра, в Карпатах со значительным снегом и вьюгами.

Источник: Ракурс


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