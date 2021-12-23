Драка депутатов во Львове - олимпийский призер «положил» коллегу

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Ракурс

Драка депутатов произошла во Львовском районном совете. Конфликт возник между 27-летним депутатом-свободовцем Богданом Федуном и 32-летним олимпийским призером по каратэ, депутатом от «Самопомощи» Станиславом Горуном. Сначала Федун словесно начал оскорблять депутата, потом держал Горуну за руки и хотел нанести удар головой, но каратист уклонился. После этого Горун положил Федуна на лопатки.

Соответствующее видео, снятое депутатом райсовета Львова от ВО «Свобода» Юлием Рудницким, 23 декабря появилось в Фейсбуке.

СМИ отмечают, что в соцсетях была опубликована лишь часть конфликта. Драка произошла в сессионном зале. В результате потасовки бронзовый призер Олимпиады в Токио по карате положил коллегу на паркет.

Горуна сообщил, что конфликт произошел сразу после заседания сессии районного совета.

Начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк». Он начал меня обзывать и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто свалил его на землю, — рассказал Горуна.

Напомним, в августе Федун требовал исключить из партии «Самопомощь» Горуну за высказывание в поддержку фото легкоатлетки Ярославы Магучих с представительницей России Марией Ласицкене. Тогда Горуна заявил, что «спорт вне политики».