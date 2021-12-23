Бійка депутатів у Львові - олімпійський призер з карате поклав колегу

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Бійка депутатів сталася у Львівській районній раді. Конфлікт виник між 27-річним депутатом-свободівцем Богданом Федуном та 32-річним олімпійським призером з карате, депутатом від «Самопомочі» Станіславом Горуном. Спочатку Федун словесно почав ображати депутата, потім тримав Горуну за руки й хотів завдати удар головою, але каратист ухилився. Після цього Горун поклав Федуна на лопатки.

Відповідне відео, яке зняв депутат райради Львова від ВО «Свобода» Юлій Рудницький, 23 грудня оприлюднили у Фейсбуці.

ЗМІ зазначають, що в соцмережах опублікували лише частину конфлікту. Бійка сталася у сесійній залі. Внаслідок шарпанини бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате поклав колегу на паркет.

Горуна повідомив, що конфлікт відбувся одразу після засідання сесії районної ради.

Почав кричати, що я «вата». Я йому сказав: «Якби ти був нормальним чоловіком, ти би мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися і обговорювали ці всі питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе поводиш як сопляк». Він почав мене ображати і кидатися на мене. Спробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю, — розповів Горуна.

Нагадаємо, у серпні Федун вимагав виключити з партії «Самопоміч» Горуну за висловлювання на підтримку фото легкоатлетки Ярослави Магучіх з представницею Росії Марією Ласіцкене. Тоді Горуна заявив, що «спорт поза політикою».