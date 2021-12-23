36 країн ООН звинуватили Росію в спотворенні історії й фейках про Україну

https://racurs.ua/ua/n164845-36-krayin-oon-zvynuvatyly-rosiu-v-spotvorenni-istoriyi-y-feykah-pro-ukrayinu.html

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Росія організувала захід в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, на якому висунула звинувачення балтійським країнам та Україні, а також проголошувала фальшиві наративи на адресу інших держав.

Москва скористалася заходом, щоб «висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях, проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни». Про це йдеться у спільній заяві делегацій 36 країн-членів ООН.

Делегації західних країн та України вважають дії Кремля навмисною спробою вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права. Окрім цього, захід в ООН Москва організувала на тлі нарощування військової потужності на Кримському півострові та біля кордонів України, що «викликає особливу тривогу».

У заяві вказано, що Статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь, — наголошується в документі.

Окрім цього, делегації 36 країн-членів ООН закликали Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість та «без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України».

Заяву підписали представники в ООН: