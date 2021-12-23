Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
36 країн ООН звинуватили Росію в спотворенні історії й фейках про Україну

36 країн ООН звинуватили Росію в спотворенні історії й фейках про Україну

23 гру 2021, 18:28
999

Росія організувала захід в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, на якому висунула звинувачення балтійським країнам та Україні, а також проголошувала фальшиві наративи на адресу інших держав.

Москва скористалася заходом, щоб «висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях, проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни». Про це йдеться у спільній заяві делегацій 36 країн-членів ООН.

Делегації західних країн та України вважають дії Кремля навмисною спробою вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права. Окрім цього, захід в ООН Москва організувала на тлі нарощування військової потужності на Кримському півострові та біля кордонів України, що «викликає особливу тривогу».

У заяві вказано, що Статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь, — наголошується в документі.

Окрім цього, делегації 36 країн-членів ООН закликали Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість та «без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України».

Заяву підписали представники в ООН:

  • Албанії,

  • Австралії,

  • Австрії,

  • Бельгії,

  • Болгарії,

  • Великої Британії,

  • Данії,

  • Естонії,

  • Канади,

  • Хорватії,

  • Чехії,

  • Федеральних Штатів Мікронезії,

  • Фінляндії,

  • Франції,

  • Німеччини,

  • Ісландії,

  • Ірландії,

  • Італії,

  • Латвії,

  • Ліберії,

  • Литви,

  • Люксембурга,

  • Нідерландів,

  • Нової Зеландії,

  • Норвегії,

  • Чорногорії,

  • Папуа-Нової Гвінеї,

  • Польщі,

  • Португалії,

  • Румунії,

  • Словаччини,

  • Словенії,

  • США,

  • України,


  • Євросоюзу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів