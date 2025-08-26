В ООН назвали кількість мін, які РФ встановила в Україні. Фото: ДСНС

Понад мільйон мін може бути розкидано по Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Російські окупанти під час відступу «масово замінували» частини країни. Загарбники встановили, зокрема, протитанкові міни. Ці боєприпаси містять значно більше вибухівки (5−10 кг) і спрацьовують під вагою важчих транспортних засобів, таких як автомобілі, танки або військові вантажівки. Про це заявив експерт ООН із розмінування Пол Хеслоп, передає The Guardian.

За його словами, у землі досі залишається величезна кількість нерозiрваних снарядів, ракет, гранат та мінометних боєприпасів. Особливо це стосується прикордонних зон, де артилерія має приблизно 20-мильний радіус дії.

Експерт наголосив, що під час розмінування в Україні ООН стикається з рівнем складності та масштабом, якого раніше фахівці не бачили. Попри це, розмінування триває.

Нагадаємо, у квітні в Державній службі надзвичайних ситуацій інформували, що площа потенційно забруднених територій України складає близько 139 тис. кв. км. Орієнтовано 31 тис. кв. км — це звільнені від окупантів території, які доступні для проведення заходів розмінування.

Джерело: The Guardian