36 стран ООН обвинили Россию в искажении истории и фейках об Украине

https://racurs.ua/n164845-36-stran-oon-obvinili-rossiu-v-iskajenii-istorii-i-feykah-ob-ukraine.html

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Россия организовала мероприятие в Совбезе Организации Объединенных Наций, на котором предъявила обвинения балтийским странам и Украине, а также провозглашала фальшивые нарративы в адрес других государств.

Москва воспользовалась мероприятием, чтобы «выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих политических целях, провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах». Об этом говорится в совместном заявлении делегаций 36 стран-членов ООН.

Делегации западных стран и Украины считают действия Кремля намеренной попыткой в очередной раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушения Россией международного права. Кроме того, мероприятие в ООН Москва организовала на фоне наращивания военной силы на Крымском полуострове и у границ Украины, что «вызывает особую тревогу».

В заявлении указано, что Устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам, — отмечается в документе.

Кроме того, делегации 36 стран-членов ООН призвали Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность и «без промедления вывести силы и технику, размещенные в стране без согласия Украины».

Заявление подписали представители в ООН: