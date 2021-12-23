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Ракурс
36 стран ООН обвинили Россию в искажении истории и фейках об Украине

36 стран ООН обвинили Россию в искажении истории и фейках об Украине

23 дек 2021, 18:28
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Россия организовала мероприятие в Совбезе Организации Объединенных Наций, на котором предъявила обвинения балтийским странам и Украине, а также провозглашала фальшивые нарративы в адрес других государств.

Москва воспользовалась мероприятием, чтобы «выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих политических целях, провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах». Об этом говорится в совместном заявлении делегаций 36 стран-членов ООН.

Делегации западных стран и Украины считают действия Кремля намеренной попыткой в очередной раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушения Россией международного права. Кроме того, мероприятие в ООН Москва организовала на фоне наращивания военной силы на Крымском полуострове и у границ Украины, что «вызывает особую тревогу».

В заявлении указано, что Устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам, — отмечается в документе.

Кроме того, делегации 36 стран-членов ООН призвали Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность и «без промедления вывести силы и технику, размещенные в стране без согласия Украины».

Заявление подписали представители в ООН:

  • Албании,

  • Австралии,

  • Австрии,

  • Бельгии,

  • Болгарии,

  • Великобритании,

  • Дании,

  • Эстонии,

  • Канады,

  • Хорватии,

  • Чехии,

  • Федеральных Штатов Микронезии,

  • Финляндии,

  • Франции,

  • Германии,

  • Исландии,

  • Ирландии,

  • Италии,

  • Латвии,

  • Либерии,

  • Литвы,

  • Люксембурга,

  • Нидерландов,

  • Новой Зеландии,

  • Норвегии,

  • Черногории,

  • Папуа-Новой Гвинеи,

  • Польши,

  • Португалии,

  • Румынии,

  • Словакии,

  • Словении,

  • США,

  • Украины,


  • Евросоюза.

Источник: Ракурс


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