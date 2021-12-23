Надо ли становиться на учет беременным и женщинам в декрете, сообщили в ВСУ

https://racurs.ua/n164844-nado-li-stanovitsya-na-uchet-beremennym-i-jenschinam-v-dekrete-soobschili-v-vsu.html

Ракурс

Надо ли становиться на учет беременным и женщинам, которые находятся в декретном отпуске, воспитывают малолетних детей, рассказали в Вооруженных силах Украины.

Если женщина имеет несовершеннолетних детей, она… будет военнообязанной. Поймите, военнообязанный и военнослужащий — очень большой путь от одного к другому. Она будет состоять на военном учете, потому что специальность, по которой она работает, может принести пользу государству в случае вооруженной агрессии или эскалации. Но никто никуда не собирается ее призывать. Это совсем разные вещи, — сказал военный комиссар Киевского областного ТЦК и СП, полковник Валерий Куценко во время брифинга 23 декабря.

Он добавил, что перечень отсрочек от призыва на службу определен законом Украины о воинской обязанности и военной службе.

Там есть три категории — по семейным обстоятельствам, по учебе, по состоянию здоровья, — отметил Куценко.

Военные также отрицали, что изменения в закон, которыми женщин определенных профессий обязывают становиться на военный учет, связаны с возможным новым вторжением России в Украину.

Агрессия РФ и этот процесс не связаны. Это (военный учет — ред.) начавшийся уже давно планомерный процесс. А агрессия еще с 2014 года, — заявил начальник по персоналу Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Напомним, женщины ряда профессий должны будут стать на военный учет, поскольку 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне соответствующих специальностей. В приказе представлены специальности от сферы общественного питания до издательства и полиграфии (учету подлежат программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и гостиниц и т.д.). Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве — 60 лет.

Уклонение от постановки на военный учет влечет наложение штрафов в размерах: