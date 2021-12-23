Чи треба ставати на облік вагітним і жінкам в декреті, розповіли в ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n164844-chy-treba-stavaty-na-oblik-vagitnym-i-jinkam-v-dekreti-rozpovily-v-zsu.html

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Чи треба ставати на облік вагітним і жінкам, які перебувають у декретній відпустці, виховують малолітніх дітей, розповіли у Збройних силах України.

Якщо жінка має неповнолітніх дітей вона… буде військовозобов’язаною. Зрозумійте, військовозобов’язаний і військовослужбовець — це дуже великий шлях від одного до іншого. Вона перебуватиме на військовому обліку, тому що спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі в разі збройної агресії чи ескалації. Але ніхто нікуди не збирається її призивати. Це зовсім різні речі, — сказав військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП, полковник Валерій Куценко під час брифінгу 23 грудня.

Він додав, що перелік відстрочок від призову на військову службу визначений законом України про військовий обов’язок та військову службу.

Там є три категорії — за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я, — зауважив Куценко.

Військові також заперечили, що зміни до закону, якими жінок деяких професій зобов’язують ставати на військовий облік, пов’язані із можливим новим вторгненням Росії в Україну.

Агресія РФ і цей процес — не пов’язані. Це (військовий облік — ред.) планомірний процес, який почався вже давно. А агресія, ще з 2014 року, — заявив начальник з персоналу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Нагадаємо, жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік, оскільки 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони про перелік відповідних спеціальностей. Загалом у наказі представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії (обліку підлягають програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо). Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

Ухилення від постановки на військовий облік тягне за собою накладення штрафів у розмірах: