На військовий облік жінки мають стати впродовж 2022 року — деталі

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Військовий облік жінок низки спеціальностей стартує у 2022 році. Нині у Збройних силах України заспокоїли жінок й вказали, що «завтра не потрібно бігти до військкомату, займати чергу й шукати когось, хто б допоміг це все зробити».

Назріла необхідність створення такого документа, який давав би змогу нам, військовим, бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більше ніж 100 спеціальностей туди «вбили», — повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний на презентації концепції нагородної системи до 30-ї річниці ЗСУ у Києві.

З його слів, процес постановки жінок на військовий облік відбуватиметься планово і поступово. Окрім цього, військові додали, що йдеться про взяття на облік, а не про призов на службу.

Ніхто нікого не призиває на службу зараз. Цьогоріч у березні було внесено зміни в закон, де було вказано, що всі жінки, які підходять за здоров’ям і професіями — стають на облік, — розповів начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ, полковник Роман Горбач.

За словами Горбача, керівним складом було прийнято рішення — до кінця 2022 року провести відповідну роботу.

Радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова нагадала, що облік жінок-військовозобов'язаних ведеться й нині.

Сьогодні все обліковується — медики, військові. Але, подивіться, жодних жінок не призвали без їхньої волі. Жінки, не хвилюйтеся, будете відчувати себе частинкою ЗСУ, — зауважила Шевцова.

Як пояснив військовий комісар Валерій Куценко, жінка повинна написати заяву, що хоче стати на облік, надати копії і оригінали документів, зокрема, довідку з роботи, свідоцтво про одруження. Потім за місцем реєстрації проживання вирішуватимуть, чи вона підходить для служби.

Тобто жінка, яка підпадає, повинна, по-перше, повідомити керівника та прийти. Бо є вікові обмеження і за станом здоров’я, — сказав Куценко.

Зі слів комісара, йдеться приблизно про 10 млн військовозобов’язаних. Адміністративні стягнення за ухилення від постановки на військовий облік до кінця 2022 року не застосовуватимуться до жінок та їхніх роботодавців.

Нагадаємо, у грудні на тлі агресії РФ біля кордонів України набув широкого суспільного обговорення наказ Міністерства оборони щодо розширення переліку професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік. Зокрема, у список додали медійників та комунікаційників усіх категорій — журналістів, операторів, видавців, бібліотекарів, перекладачів, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів.