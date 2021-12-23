На военный учет женщины должны стать на протяжении 2022 года

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Военный учет женщин ряда специальностей стартует в 2022 году. Сейчас в Вооруженных силах Украины успокоили женщин и указали, что «завтра не нужно бежать в военкомат, занимать очередь и искать кого-нибудь, кто бы помог это все сделать».

Назрела необходимость создания такого документа, который позволил бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ, чуть более 100 специальностей туда внесли, — сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный на презентации концепции наградной системы к 30-летию ВСУ в Киеве.

По его словам, процесс постановки женщин на военный учет будет проходить планово и постепенно. Кроме того, военные добавили, что речь идет о взятии на учет, а не о призыве на службу.

Никто никого не призывает на службу сейчас. В марте этого года были внесены изменения в закон, где было указано, что все женщины, которые подходят по здоровью и профессиям — становятся на учет, — рассказал начальник управления персонала штаба КСО ВСУ, полковник Роман Горбач.

По словам Горбача, руководящим составом было принято решение до конца 2022 года провести соответствующую работу.

Советник командующего Сухопутными войсками ВСУ Елена Шевцова напомнила, что учет женщин-военнообязанных ведется и сейчас.

Сегодня все учитывается — медики, военные. Но, посмотрите, никаких женщин не призвали без их воли. Женщины, не волнуйтесь, будете чувствовать себя частицей ВСУ, — отметила Шевцова.

Как пояснил военный комиссар Валерий Куценко, женщина должна написать заявление, что хочет встать на учет, предоставить копии и оригиналы документов, в частности справку о работе, о браке. Затем по месту регистрации проживания будут решать, подходит ли она для службы.

То есть женщина должна, во-первых, сообщить руководителю (на работе — ред.) и прийти. Потому есть возрастные ограничения и по состоянию здоровья, — сказал Куценко.

По словам комиссара, речь идет примерно о 10 млн военнообязанных.

Административные взыскания за уклонение от постановки на военный учет до конца 2022 года не будут применяться к женщинам и их работодателям.

Напомним, в декабре на фоне агрессии РФ у границ Украины получил широкое общественное обсуждение приказ Министерства обороны о расширении перечня профессий, который обязывает женщин встать на военный учет. В частности, в список добавили журналистов, операторов, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров.