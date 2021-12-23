В каких случаях женщин призовут на службу, указали в ВСУ

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Ракурс

В каких случаях женщин призовут на военную службу, указали в Вооруженных силах Украины в рамках специального брифинга в четверг.

Принят закон, которым регулируется вопрос постановки на военный учет, в том числе женщин. Действительно, в мирное время происходит так называемое накопление человеческого ресурса, проводится качественная и количественная характеристика военно-учетных специальностей для того, чтобы мы могли все понять. И только в случае крайней необходимости такие военные специалисты, женщины, будут призваны на военную службу. Действительно, в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации, — сообщил 23 декабря начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач.

Он добавил, что за шесть волн мобилизации в Украине призвали около 200 тыс. человек, и ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала.

Напомним, в декабре на фоне агрессии РФ у границ Украины получил широкое общественное обсуждение приказ Министерства обороны о расширении перечня профессий, который обязывает женщин встать на военный учет. В частности, в список добавили журналистов, операторов, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров.