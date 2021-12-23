В яких випадках жінок призвуть на службу, вказали в ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n164838-v-yakyh-vypadkah-jinok-pryzvut-na-slujbu-vkazaly-v-zsu.html

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В яких випадках жінок призвуть на військову службу, вказали у Збройних силах України в рамках спеціального брифінгу у четвер.

Ухвалено закон, яким врегульовується питання постановки на військовий облік, зокрема жінок. Дійсно, в мирний час відбувається так зване накопичення людського ресурсу, проводиться якісна та кількісна характеристика військовооблікових спеціальностей для того, щоб ми могли зрозуміти. І тільки в крайній необхідності такі військові спеціалісти, жінки, будуть використані на військову службу. Дійсно, у разі запровадження воєнного стану, або в особливий період під час мобілізації, — повідомив 23 грудня начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач.

Він додав, що за шість хвиль мобілізації в Україні призвали майже 200 тис. осіб, і жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила.

Нагадаємо, у грудні на тлі агресії РФ біля кордонів України набув широкого суспільного обговорення наказ Міністерства оборони щодо розширення переліку професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік. Зокрема, у список додали медійників та комунікаційників усіх категорій — журналістів, операторів, видавців, бібліотекарів, перекладачів, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів.