В ряде регионов Украины 24 декабря ожидается гололед, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 24 декабря предусматривает сложные погодные условия, включая гололед на дорогах.

Ночью в западных областях, а днем по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, в западной части страны ожидается гололедица, а в Карпатах — значительный снег, порывы ветра 20−25 м/с и метели.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Погода в Киеве будет пасмурной, днем небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до −10…−12°, днем поднимутся до 0…-2°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, ночью ожидается мокрый снег, днем — мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет −6…−8° ночью и +2…+4° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет облачной, ночью без осадков, днем ожидается небольшой снег с дождем. Термометры ночью опустятся до −7…−9°, днем поднимутся 0…+2°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове предусматривает переменную облачность. Ночью — без осадков, днем — ожидается снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −16…−18° ночью и −2…−4° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 24 декабря будет довольно неспокойной, ожидается магнитная буря утром и возмущения в течение суток.