Наказание за уклонение от учета для женщин озвучили в ВСУ — военный учет женщин

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Какое наказание за уклонение от военного учета грозит женщинам, рассказали в Вооруженных силах Украины. Вместе с тем административные взыскания за уклонение от постановки на учет до конца 2022 года не будут применяться к женщинам и их работодателям.

Руководящим составом ВСУ проанализировано и принято решение о реализации взятия на военный учет военнообязанных женщин. Определены сроки — до конца 2022 года провести эту работу. Обращаю внимание, что до конца 2022 года ни один руководитель предприятия, организации, где работают женщины, которые должны стать на военный учет, а также сами женщины, однозначно не будут привлекаться ни к одной ответственности. То есть, административные санкции со стороны начальников территориальных центров контактирования к ним не будут применяться, — отметил начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач во время брифинга в Киеве 23 декабря.

В ВСУ добавили, что находящиеся за рубежом женщины смогут зарегистрироваться в консульстве. Кроме этого, если у женщины есть специальность (указанная в перечне приказа Минобороны), однако нет работы — прийти и стать на военный учет — на ее ответственности, указали военные.

Военный комиссар Киевского областного ТЦК и СП полковник Валерий Куценко добавил, что после окончания срока взятия на учет женщин, которым это необходимо сделать, предприятия будут штрафовать от 5,5 до 8,5 тыс. грн. Однако в армии не исключают слишком большой нагрузки на военкоматы, поэтому сроки введения штрафов могут пролонгироваться.

Как женщине стать на военный учет

Для постановки на учет женщина-военнообязанная должна сообщить своему руководителю предприятия и явиться в территориальный центр укомплектования до конца 2022 года, чтобы выяснить, подлежит ли она военному учету.

Женщина пишет заявление о том, что она хочет стать на военный учет, предоставляет соответствующие копии и оригиналы документов: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, об окончании учебного заведения, справку о работе с указанием специальности, по которой она работает, — отметил Куценко.

После этого будет приниматься решение, подлежит ли женщина военному учету. В случае положительного решения женщину направят для прохождения военно-врачебной комиссии по месту регистрации.

Напомним, в декабре на фоне агрессии РФ у границ Украины получил широкое общественное обсуждение приказ Министерства обороны о расширении перечня профессий, который обязывает женщин встать на военный учет. В частности, в список добавили журналистов, операторов, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров.