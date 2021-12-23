Покарання за ухиляння від військового обліку для жінок назвали в ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n164842-pokarannya-za-uhylyannya-vid-viyskovogo-obliku-dlya-jinok-nazvaly-v-zsu.html

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Яке покарання за ухиляння від військового обліку загрожує жінкам, розповіли у Збройних силах України. Разом з тим, адміністративні стягнення за ухилення від постановки на облік до кінця 2022 року не застосовуватимуться до жінок та їхніх роботодавців.

Керівним складом ЗСУ проаналізовано і ухвалено рішення щодо реалізації взяття на військовий облік військовозобов’язаних жінок. Визначено терміни — до кінця 2022 року провести цю роботу. Звертаю увагу, що до кінця 2022 року жоден керівник підприємства, організації, де працюють жінки, які мають стати на військовий облік, а також самі жінки, які мають ставати на військовий облік, до цього часу однозначно притягуватимуться до жодної відповідальності. Тобто адміністративні санкції з боку начальників територіальних центрів контактування до них застосовуватимуться, — зазначив начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу у Києві 23 грудня.

В ЗСУ додали, що жінки, котрі перебувають за кордоном, зможуть зареєструватися у консульстві. Окрім цього, якщо жінка має спеціальність (вказану у переліку наказу Міноборони), однак немає роботи — прийти і стати на військовий облік — на її відповідальності, вказали військові.

Військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник Валерій Куценко додав, що після кінцевого терміну взяття на облік жінок, яким це необхідно зробити, будуть штрафувати підприємства від 5,5 тис. грн до 8,5 тис. грн. Однак в армії не виключають дуже великого навантаження на військкомати, тому терміни запровадження штрафів можуть пролонгувати.

Як жінці стати на військовий облік

Для постановки на облік жінка-військовозобов'язана має повідомити свого керівника підприємства і з’явитися до територіально центру укомплектування до кінця 2022 року, щоб з’ясувати, чи підлягає вона військовому обліку.

Жінка пише заяву про те, що вона хоче стати на військовий облік, надає відповідні копії і оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, народження дітей, про закінчення навчального закладу, довідку з роботи із зазначенням спеціальності, за якою вона працює, — зазначив Куценко.

Після цього ухвалюватиметься рішення, чи підлягає жінка військовому обліку. У разі позитивного рішення — жінку направлять для проходження військово-лікарської комісії за місцем реєстрації.

Нагадаємо, у грудні на тлі агресії РФ біля кордонів України набув широкого суспільного обговорення наказ Міністерства оборони щодо розширення переліку професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік. Зокрема, у список додали медійників та комунікаційників усіх категорій — журналістів, операторів, видавців, бібліотекарів, перекладачів, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів.