Бустерная доза AstraZeneca повысила уровни антител против "Омикрона"

https://racurs.ua/n164841-busternaya-doza-astrazeneca-povysila-urovni-antitel-protiv-omikrona.html

Ракурс

Компания AstraZeneca заявила, что три дозы ее вакцины от коронавируса «значительно повышают» способность организма человека сопротивляться штамму «Омикрон».

В отчете исследователей Оксфордского университета сообщили, что уровень антител против этого штамма коронавируса после бустера примерно равнялся количеству после второй прививки против «Дельты».

Такие данные схожи с результатами компаний-конкурентов Pfizer и Moderna, тоже обнаруживших определенную эффективность бустерной дозы против нового штамма.

Авторы анализировали образцы крови инфицированных, которые были вакцинированы двумя дозами и бустером, а также тех, кто раньше был инфицирован другими штаммами. В частности, изучали образцы 41 человека (все получили три дозы AstraZeneca).

Ученые обнаружили, что уровень антител против «Омикрона» у вакцинированных тремя дозами был выше, чем у тех, кто переболел COVID-19. Третья доза, введенная через полгода после второй дозы, повысила уровень антител в шесть раз. Бустер одновременно повышал нейтрализующий эффект против «Альфы», «Беты» и «Дельты» по сравнению с двумя дозами.

Даже на фоне таких сообщений ученых AstraZeneca и Оксфордский университет начали работу по адаптации вакцины от коронавируса к новому «Омикрон"-штамму, сообщает The Financial Times.

Vaxzevria — это векторная вакцина против COVID-19 от шведско-британской компании AstraZeneca. Она использует «безопасный» аденовирус, в который встроена «инструкция» для изготовления специфических белков коронавируса. Такой вектор доставляет эту инструкцию в клетки организма человека.

На 1 декабря в Украине осталось 125 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 октября этого года. Препараты помещены в карантин, их не будут использовать.

20 декабря компания Moderna объявила о планах провести клинические испытания специфической вакцины от «Омикрон-штамма» в начале 2022 года.

В начале декабря специалисты Британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения заключили, что две стандартные прививки вакцинами AstraZeneca и Pfizer способны обеспечить гораздо более низкий уровень защиты от «Омикрона», чем от «Дельты». Однако, отметили они, эффективность вакцинации повышается до 70−75% при бустерной прививке.

По состоянию на 20 декабря в 106 странах мира обнаружены инфицированные новым «Омикрон"-штаммом коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном отчете. В ВОЗ рассказали, что «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» даже в странах с высоким уровнем иммунитета от инфекции, однако информация о тяжести заболевания остается ограниченной.

Ранее «Ракурс» писал, что «Омикрон» заражает бронхи в 70 раз быстрее «Дельты», но легкие — в 10 раз медленнее.