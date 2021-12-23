Бустерна доза AstraZeneca підвищила рівні антитіл проти “Омікрону”

https://racurs.ua/ua/n164841-busterna-doza-astrazeneca-pidvyschyla-rivni-antytil-proty-omikronu.html

Ракурс

Компанія AstraZeneca заявила, що три дози її вакцини від коронавірусу «значно підвищують» здатність орагнізму людини опиратися штаму «Омікрон».

У звіті дослідників Оксфордського університету повідомили, що рівень антитіл проти цього штаму коронавірусу після бустера приблизно дорівнював кількості після другого щеплення проти «Дельти».

Такі дані схожі з результатами компаній-конкурентів Pfizer і Moderna, які теж виявили певну ефективність бустерної дози проти нового штаму.

Автори аналізували зразки крові інфікованих, які були вакциновані двома дозами та бустером, а також тих, хто раніше був інфікований іншими штамами. Зокрема вивчали зразки 41 особи (всі отримали три дози AstraZeneca).

Науковці виявили, що рівень антитіл проти омікрону у вакцинованих трьома дозами був вищим, аніж у тих, хто перехворів на COVID-19. Третя доза, яку вкололи через півроку після другої дози, підвищила рівень антитіл у шість разів. Бустер одночасно підвищував нейтралізуючий ефект проти «Альфи», «Бети» і «Дельти» порівняно з двома дозами.

Тим не менше AstraZeneca та Оксфордський університет розпочали роботу з адаптації вакцини від коронавірусу до нового омікрон-штаму, повідомляє The Financial Times.

Vaxzevria — це векторна вакцина проти COVID-19 від шведсько-британської компанії AstraZeneca. Вона використовує «безпечний» аденовірус, у який вмонтована «інструкція» для виготовлення специфічних білків коронавірусу. Такий вектор доставляє цю «інструкцію» в клітини організму людини.

Станом на 1 грудня в Україні залишилося 125 тис. доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 30 жовтня цього року. Препарати поміщено в карантин, їх не використовуватимуть.

20 грудня компанія Moderna оголосила про плани провести клінічні випробування специфічної вакцини від «Омікрон"-штаму на початку 2022 року.

На початку грудня фахівці Британського агентства з безпеки у сфері охорони здоров’я зробили висновок, що два стандартні щеплення вакцинами AstraZeneca і Pfizer здатні забезпечити набагато нижчий рівень захисту від «Омікрону», ніж від «Дельти». Проте, зазначили вони, ефективність вакцинації підвищується до 70−75% у разі бустерного щеплення.

Станом на 20 грудня у 106 країнах світу виявлено інфіковані новим омікрон-штамом коронавірусу, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у щотижневому звіті. У ВООЗ розповіли, що «Омікрон"-штам поширюється швидше за «Дельту» навіть у країнах з високим рівнем імунітету від інфекції, проте інформація щодо тяжкості захворювання залишається обмеженою.

Раніше «Ракурс» писав, що «Омікрон» заражає бронхи у 70 разів швидше за дельту, але легені — у 10 разів повільніше.