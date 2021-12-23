Одно из древнейших изображений Христа нашли на затонувшем корабле в Израиле

Одно из древнейших изображений Христа нашли на затонувшем корабле в Израилеhttps://racurs.ua/n164840-odno-iz-drevneyshih-izobrajeniy-hrista-nashli-na-zatonuvshem-korable-v-izraile.htmlРакурс
Израильские подводные археологи обнаружили два корабля с сокровищами, исследовав дно Средиземного моря вблизи древнего города Кесария.
Об этом сообщает пресс-служба Управления древностей Израиля.
Причем эти корабли затонули в разное время:
- один во времена Римской империи примерно 1,7 тыс. лет назад;
- другой примерно 600 лет назад — во времена Мамлюкского султаната.
Остатки кораблей и их груза разбросаны по морскому дну на глубине около 4 м. По мнению археологов, в обоих случаях суда стояли на якоре неподалеку и причиной их гибели стал шторм. Об этом, в частности, свидетельствуют обнаруженные останки разбитого на части якоря, вероятно, сломавшегося под силой шторма.
Кроме обломков судов и небольшого груза амфор, археологи обнаружили настоящие сокровища:
- сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III в.;
- около 560 серебряных монет примерно XIV в.;
- красный драгоценный камень для вставки в перстень, на резьбе которого изображена лира («Арфа Давида» в еврейской традиции).
Еще одна изысканная и редкая находка — толстое восьмиугольное золотое кольцо с зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура молодого пастуха, одетого в тунике, с бараном или овцой на плечах.
Образ «Доброго Пастыря» является одним из древнейших и древнейших изображений, которые использовались в христианстве для символизации Иисуса. Он представляет Иисуса как милосердного пастыря человечества, который распространяет свою доброту на свою стаду верующих и все человечество, — отмечают в ведомстве.
Вероятно, владелец перстня был ранним христианином. Кесария была одним из первых центров христианства и в ней была одна из первых христианских общин.
Кроме того, были обнаружены несколько статуэток, в частности, бронзовая статуэтка в виде орла, символизировавшего римскую власть, и многочисленные бронзовые колокольчики (использовались для отпугивания злых духов), а также глиняная посуда.