Одно из древнейших изображений Христа нашли на затонувшем корабле в Израиле

Два затонувших судна с сокровищами нашли в Израиле, фото: Israel Antiquities Authority

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Ракурс

Израильские подводные археологи обнаружили два корабля с сокровищами, исследовав дно Средиземного моря вблизи древнего города Кесария.

Об этом сообщает пресс-служба Управления древностей Израиля.

Причем эти корабли затонули в разное время:

один во времена Римской империи примерно 1,7 тыс. лет назад;

другой примерно 600 лет назад — во времена Мамлюкского султаната.

Остатки кораблей и их груза разбросаны по морскому дну на глубине около 4 м. По мнению археологов, в обоих случаях суда стояли на якоре неподалеку и причиной их гибели стал шторм. Об этом, в частности, свидетельствуют обнаруженные останки разбитого на части якоря, вероятно, сломавшегося под силой шторма.

Кроме обломков судов и небольшого груза амфор, археологи обнаружили настоящие сокровища:

сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III в.;

около 560 серебряных монет примерно XIV в.;

красный драгоценный камень для вставки в перстень, на резьбе которого изображена лира («Арфа Давида» в еврейской традиции).

Еще одна изысканная и редкая находка — толстое восьмиугольное золотое кольцо с зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура молодого пастуха, одетого в тунике, с бараном или овцой на плечах.

Образ «Доброго Пастыря» является одним из древнейших и древнейших изображений, которые использовались в христианстве для символизации Иисуса. Он представляет Иисуса как милосердного пастыря человечества, который распространяет свою доброту на свою стаду верующих и все человечество, — отмечают в ведомстве.

Вероятно, владелец перстня был ранним христианином. Кесария была одним из первых центров христианства и в ней была одна из первых христианских общин.

Кроме того, были обнаружены несколько статуэток, в частности, бронзовая статуэтка в виде орла, символизировавшего римскую власть, и многочисленные бронзовые колокольчики (использовались для отпугивания злых духов), а также глиняная посуда.