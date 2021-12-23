Одне із найдавніших зображень Христа знайшли на затонулому кораблі в Ізраїлі

Два затонулі судна зі скарбами знайшли в Ізраїлі, фото: Israel Antiquities Authority

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Ракурс

Ізраїльські підводні археологи знайшли два кораблі зі скарбами, дослідивши дно Середземного моря поблизу давнього міста Кесарія.

Про це повідомляє прес-служба Управління старожитностей Ізраїлю.

Причому ці кораблі затонули в різний час:

один у часи Римської імперії приблизно 1,7 тис. років тому;

інший приблизно 600 років тому — у часи Мамлюкського султанату.

Рештки кораблів та їхнього вантажу були розкидані по морському дну на глибині близько 4 м. На думку археологів, в обох випадках судна стояли на якорі неподалік і причиною їх загибелі став шторм. Про це, зокрема, свідчать виявлені рештки розбитого на частини якоря, котрий, ймовірно, зламався під силою шторму.

Крім уламків суден та невеликого вантажу амфор, археологи виявили справжні скарби:

сотні срібних та бронзових римських монет середини III ст.;

близько 560 срібних монет приблизно XIV ст.;

червоний дорогоцінний камінь для вставки в перстень, на різьбленні якого зображена ліра («Арфа Давида» в єврейській традиції).

Ще одна вишукана і рідкісна знахідка — товстий восьмикутний золотий перстень із зеленим дорогоцінним каменем, на якому вирізана фігура молодого пастуха, одягненого в туніку, з бараном або вівцею на плечах.

Образ «Доброго Пастиря» є одним із найдавніших і найдавніших зображень, які «використовувалися в християнстві для символізації Ісуса. Він представляє Ісуса як милосердного пастиря людства, який поширює свою доброту на свою отару вірян і все людство, — наголошують у відомстві.

Ймовірно, власник персня був раннім християнином. Кесарія була одним з найперших центрів християнства і в ній була одна з перших християнських громад.

Крім того, були виявлені кілька статуеток, зокрема, бронзова статуетка у вигляді орла, який символізував римську владу, та численні бронзові дзвіночки (використовувалися для відлякування злих духів), а також глиняний посуд.