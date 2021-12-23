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У низці регіонів України 24 грудня очікується ожеледиця, фото: «Ракурс»

Ожеледиця та сильний вітер — погода в Україні на 24 грудня (КАРТА)

23 гру 2021, 17:47
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Погода в Україні 24 грудня передбачає складні погодні умови, зокрема ожеледицю на дорогах.

Вночі у західних областях, а вдень по всій території України очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, у західній частині країни очікується ожеледь, а в Карпатах — значний сніг, пориви вітру 20−25 м/с і хуртовини.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Температура повітря в Європі о 14.00 24 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Києві буде похмурою, вдень очікується невеликий сніг. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −10…−12°, вдень — піднімуться до 0…-2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Києві 24 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде похмурою, вночі очікується мокрий сніг, вдень — мокрий сніг з дощем. Температура повітря становитиме −6…−8° вночі та +2…+4° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 24 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде похмурою, вночі — без опадів, вдень очікується невеликий сніг з дощем. Термометри вночі опустяться до −7…−9°, вдень — піднімуться 0…+2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 24 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність. Вночі — без опадів, вдень — очікується сніг. Синоптики прогнозують температуру повітря −16…−18° вночі та −2…−4° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові 24 грудня, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 24 грудня буде досить неспокійним, очікується магнітна буря вранці та збурення протягом доби.

Геомагнітний стан, інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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