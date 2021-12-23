У низці регіонів України 24 грудня очікується ожеледиця, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164843-ojeledycya-ta-sylnyy-viter-pogoda-v-ukrayini-na-24-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 24 грудня передбачає складні погодні умови, зокрема ожеледицю на дорогах.

Вночі у західних областях, а вдень по всій території України очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, у західній частині країни очікується ожеледь, а в Карпатах — значний сніг, пориви вітру 20−25 м/с і хуртовини.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Погода в Києві буде похмурою, вдень очікується невеликий сніг. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −10…−12°, вдень — піднімуться до 0…-2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде похмурою, вночі очікується мокрий сніг, вдень — мокрий сніг з дощем. Температура повітря становитиме −6…−8° вночі та +2…+4° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде похмурою, вночі — без опадів, вдень очікується невеликий сніг з дощем. Термометри вночі опустяться до −7…−9°, вдень — піднімуться 0…+2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність. Вночі — без опадів, вдень — очікується сніг. Синоптики прогнозують температуру повітря −16…−18° вночі та −2…−4° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 24 грудня буде досить неспокійним, очікується магнітна буря вранці та збурення протягом доби.