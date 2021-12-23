Сніговий шторм у Карпатах — ДСНС показала відео / Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n164847-snigovyy-shtorm-u-karpatah-dsns-pokazalo-video.html

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Погода у Карпатах спостерігається з хуртовинами, поривами вітру і 15-градусними морозами. Про це 23 грудня повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Холодом віє навіть від цього відео. Сильний вітер, хуртовина та 15 градусів морозу. Утримайтеся від походів у гори до покращення синоптичної ситуації, — закликають рятувальники.

Окрім цього, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбук повідомив, що станом на 15.35 сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря сягнула -17°С.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує на 24 грудня снігопади і хуртовини у Карпатах, а також значну сніголавинну небезпеку (третій рівень).

Нагадаємо, погода 24 грудня в Україні буде з ожеледицею, поривами вітру, в Карпатах зі значним снігом та хуртовинами.