Знайдено ефективний захист від коронавірусу

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164855-znaydeno-efektyvnyy-zahyst-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим з Університету Уотерлу з Канади — вони виявили противірусний захист у мідних плівок.

З’ясувалося, що покриття з чистої міді або з'єднань із міддю можуть швидко знищити коронавірус або зробити його неактивним. Про це повідомляє APL Materials.

Фахівці вивчили, як шість різних ультратонких покриттів із міді або оксиду міді взаємодіють з HOV—229E — видом коронавірусу, який генетично схожий на SARS-CoV—2. Тестування включало нанесення покриттів на скло або тканину, що в тисячу разів тонкіше людського волосся, після чого зразок занурювали в розчин, що містить віруси, або наносили на покриття кілька крапель розчину.

Потім розчин, що контактував із покриттям, поміщали в культуру здорових клітин для вимірювання темпів реплікації вірусу.

Виявилося, що мідь і сполуки, що містять мідь, мають противірусний ефект. Він посилюється, коли фрагменти нанорозмірних плівок розчиняються в рідині, що містить вірус. Покриття з міддю можна нанести на тканину, з якої роблять медичні маски, значно підвищуючи захист при їх носінні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити південноафриканським ученим — вони з’ясували, що поява нових варіантів COVID-19 може бути пов’язана з мутаціями, що відбуваються всередині інфікованих людей, імунна система яких уже ослаблена.

Джерело: APL Materials