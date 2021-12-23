24 грудня – яке сьогодні свято - традиції і прикмети

https://racurs.ua/ua/n164854-24-grudnya-yake-sogodni-svyato-tradyciyi-i-prykmety.html

Ракурс

Святвечір відзначають католики у п’ятницю 24 грудня, який передує Різдву 25 грудня. Цього дня у світі також святкують День подорожей, а в Україні — День працівників архівних установ.

24 грудня — 358-й день року (359-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається сім днів.

Яке сьогодні релігійне свято

Святвечір — одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Зокрема, більшість християн, які використовують григоріанський чи новоюліанський календар, відзначають свято 24 грудня.

Різдво у вірян західного обряду, передусім, сімейне свято. Згідно з традицією, родини збираються на урочисту вечерю.

День ангела 24 грудня

Іменини сьогодні святкують: Агафія (Гафія), Антіох, Афродісій, Ахаік, Ахмет, Василла, Вітіміон, Євгенія, Евсузій, Іакінф, Інокентій, Клавдія, Микола, Прот, Сергій, Філіп, Адам, Аіфал, Акепсій, Варсавою, Вевей, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Міракс, Микола, Никифор, Никін, Петро, Терентій, Филимон.

Прикмети 24 грудня

Ворони перелітають з місця на місце і не можуть заспокоїтися — до хуртовини;

Сороки голосно стрекочуть — до похолодання;

Сонячні промені йдуть вгору — до похолодання;

Сині хмари на небі — до теплих дощів;

Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою;

Якщо на землі лежить сніг — літо буде холодне;

Ясне і зоряне небо — до ранкових заморозків;

Опівдні сонце виглянуло за хмар — до спекотного літа.

Що не можна робити 24 грудня