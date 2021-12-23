24 декабря – какой сегодня праздник - традиции и приметы

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Сочельник отмечают католики в пятницу 24 декабря, который предшествует Рождеству 25 декабря. В этот день в мире также празднуют День путешествий, а в Украине — День работников архивных учреждений.

24 декабря — 358-й день года (359-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается семь дней.

Какой сегодня религиозный праздник

Сочельник — один из самых торжественных христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Дата празднования разными церквями зависит от даты празднования Рождества. В частности, большинство христиан, использующих григорианский или новоюлианский календарь, отмечают праздник 24 декабря.

Рождество у верующих западного обряда, прежде всего, семейный праздник. Согласно традиции, семьи собираются на торжественный ужин.

День ангела 24 декабря

Именины сегодня празднуют: Агафия (Гафия), Антиох, Афродисий, Ахаик, Ахмет, Василия, Витимион, Евгения, Евсузий, Иакинф, Иннокентий, Клавдия, Николай, Прот, Сергей, Филипп, Адам, Аифал, Акепсий, Варсавой, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Миракс, Николай, Никифор, Никин, Петр, Терентий, Филимон.

Приметы 24 декабря

Вороны перелетают с места на место и не могут успокоиться — в метель;

Сороки громко стрекочут — до похолодания;

Солнечные лучи идут вверх — к похолоданию;

Синие облака на небе — до теплых дождей;

Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет хорошая;

Если на земле лежит снег — лето будет холодное;

Ясное и звездное небо — до утренних заморозков;

В полдень солнце выглянуло за облаков — к знойному лету.

Что нельзя делать 24 декабря