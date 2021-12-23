Сериал Netflix изобразил украинку вульгарной клептоманкой

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Ракурс

«Эмили в Париже», популярный американский сериал производства Netflix, показал героиню из Киева, которую сценаристы изобразили комической и вульгарной клептоманкой. Украинка появилась в четвертой серии второго сезона «Эмили в Париже», который вышел на платформе 22 декабря.

Поклонники сериала в соцсетях возмутились из-за образа нового персонажа — украинки по имени Петра, прилетевшей в Париж из Киева. Режиссеры сделали ее слишком вульгарной и странно одетой блондинкой, страдающей клептоманией.

Украинских пользователей шокировал внешний вид и поведение киевлянки, которая учила главную героиню Эмили воровать одежду из парижских бутиков. В ответ Эмили пристыдила киевлянку.

Роль Петры исполнила начинающая актриса Дарья Панченко, ранее снимавшаяся во французском детективном сериале «Астрид и Рафаэлла».