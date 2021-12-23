Нардеп ОПЗЖ имеет российский паспорт - «Схемы»

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Александр Пономарев, народный депутат из пророссийской фракции «Оппозиционная платформа — При жизни» — гражданин России. Об этом говорится в расследовании совместного проекта «Радио Свобода» и «UA:Первый» «Схемы».

Впервые документ гражданина РФ Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании обмена. В сопроводительном заявлении, подписанном именем Пономарева, в пункте о наличии иностранного гражданства указано: «Ст. 13 глава 1». Речь идет о положении закона РФ о гражданстве, согласно которому для получения гражданства России необходимо непрерывно там проживать не менее пяти лет.

Когда Пономареву исполнилось 45 лет, российский паспорт ему был заменен на новый. Случилось это в 2007 году в Рязанской области на основании нового заявления.

Факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждают источники «Схем», а также данные с сайта Главного управления по вопросам миграции МВД России.

В комментарии Пономарев не сразу вспомнил о наличии российского паспорта.

Значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал (паспорт — ред.)… Может, и забирал… Не помню, если честно. Я даже не знаю: есть он или нет… Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то нужно уточнять, — отметил нардеп.

Согласно официальным данным о пересечении им российской границы, за последние 15 лет Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. Последний — в начале февраля 2017 года.

Напомним, Александр Пономарев трижды избирался народным депутатом — ранее он был регионалом и членом депутатской группы «Воля народа», а в этом созыве является членом фракции ОПЗЖ.