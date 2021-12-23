Нардеп ОПЗЖ має російський паспорт — “Схеми”

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Олександр Пономарьов, народний депутат з проросійської фракції «Опозиційна платформа — За життя» — громадянин Росії. Про це йдеться у розслідуванні спільного проекту «Радіо Свобода» та «UA:Перший» «Схеми».

Вперше документ громадянина РФ Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області на підставі «обміну». У супровідній заяві, підписаній іменем Пономарьова, у пункті про наявність іноземного громадянства вказано: «Ст. 13 розділ 1». Йдеться про положення закону РФ щодо громадянства, згідно з яким, для отримання громадянства Росії необхідно безперервно там проживати щонайменше п’ять років.

Коли Пономарьову виповнилося 45 років, російський паспорт йому замінили на новий. Сталося це у 2007 році в Рязанській області на підставі нової заяви.

Факт отримання Пономарьовим нового російського паспорта підтверджують джерела «Схем», а також дані з сайту Головного управління з питань міграції МВС Росії.

У коментарі Пономарьов не одразу визнав наявність російського паспорта.

Значить 18 років назад тому було… Особисто я, по-моєму, не забирав (паспорт — ред.)… Може, і забирав… Не пам’ятаю, якщо чесно. Я навіть не знаю: є він чи немає… Якщо десь на нього документи 20-річної давнини залишились, то треба уточнювати, — зазначив нардеп.

Згідно з офіційними даними про перетин ним російського кордону, за останні 15 років Пономарьов щонайменше чотири рази приїжджав до Росії. Востаннє - на початку лютого 2017 року.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов тричі обирався народним депутатом — раніше він був регіоналом та членом депутатської групи «Воля народу», а в цьому скликанні є членом фракції ОПЗЖ.