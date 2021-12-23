Netflix у серіалі зобразив українку вульгарною клептоманкою

https://racurs.ua/ua/n164853-serial-netflix-zobrazyv-ukrayinku-vulgarnou-kleptomankou-video.html

Ракурс

«Емілі в Парижі», популярний американський серіал виробництва Netflix, показав героїню з Києва, яку сценаристи зобразили комічною й вульгарною клептоманкою. Українка з’явилася у четвертій серії другого сезону «Емілі в Парижі», який вийшов на платформі 22 грудня.

Шанувальники серіалу у соцмережах обурилися через образ нового персонажа — українки на ім’я Петра, яка прилетіла до Парижа з Києва. Режисери зробили її надто вульгарно й незграбно одягненою блондинкою, котра страждає на клептоманію.

Українських користувачів шокував зовнішній вигляд та поведінка киянки, яка вчила головну героїню Емілі красти одяг з паризьких бутіків. У відповідь Емілі присоромила киянку.

Роль Петри виконала актриса-початківець Дар’я Панченко, яка раніше знімалася у французькому детективному серіалі «Астрід і Рафаелла».