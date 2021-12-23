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Ракурс
Netflix у серіалі зобразив українку вульгарною клептоманкою

Серіал Netflix зобразив українку вульгарною клептоманкою (ВІДЕО)

23 гру 2021, 22:31
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«Емілі в Парижі», популярний американський серіал виробництва Netflix, показав героїню з Києва, яку сценаристи зобразили комічною й вульгарною клептоманкою. Українка з’явилася у четвертій серії другого сезону «Емілі в Парижі», який вийшов на платформі 22 грудня.

Шанувальники серіалу у соцмережах обурилися через образ нового персонажа — українки на ім’я Петра, яка прилетіла до Парижа з Києва. Режисери зробили її надто вульгарно й незграбно одягненою блондинкою, котра страждає на клептоманію.

Українських користувачів шокував зовнішній вигляд та поведінка киянки, яка вчила головну героїню Емілі красти одяг з паризьких бутіків. У відповідь Емілі присоромила киянку.


Роль Петри виконала актриса-початківець Дар’я Панченко, яка раніше знімалася у французькому детективному серіалі «Астрід і Рафаелла».

Джерело: Ракурс


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