Найдена эффективная защита от коронавируса

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n164855-naydena-effektivnaya-zaschita-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым из Университетла Уотерлу из Канады — они обнаружили противовирусную защиту у медных пленок.

Оказалось, что покрытия из чистой меди или соединений с медью могут быстро уничтожить коронавирус или сделать его неактивным. Об этом сообщает APL Materials.

Специалисты изучили, как шесть различных ультратонких покрытий из меди или оксида меди взаимодействуют с HCov-229E — видом коронавируса, который генетически похож на SARS-CoV-2. Тестирование включало нанесение покрытий на стекло или ткань в тысячу раз тоньше человеческого волоса, после чего образец погружали в раствор, содержащий вирусы, или наносили на покрытие несколько капель раствора.

Затем раствор, контактировавший с покрытием, помещали в культуру здоровых клеток для измерения темпов репликации вируса.

Оказалось, что медь и медьсодержащие соединения обладают противовирусным эффектом. Он усиливается, когда фрагменты наноразмерных пленок растворяются в жидкости, содержащей вирус. Покрытие с медью можно нанести на ткань, из которой делают медицинские маски, значительно повышая защиту при их ношении.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать южноафриканским ученым — они выяснили, что появление новых вариантов COVID-19 может быть связано с мутациями, происходящими внутри инфицированных людей, иммунная система которых уже ослаблена.

Источник: APL Materials