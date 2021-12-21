Возможный источник мутаций коронавируса назвали ученые

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n164720-vozmojnyy-istochnik-mutaciy-koronavirusa-nazvali-uchenye.html

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Научное открытие удалось сделать южноафриканским ученым — они выяснили, что появление новых вариантов COVID-19 может быть связано с мутациями, происходящими внутри инфицированных людей, иммунная система которых уже ослаблена.

Исследователи заметили, что коронавирус может сохраняться в течение месяцев у ВИЧ-положительных пациентов, которые по разным причинам не принимали свое лекарство. Об этом сообщает ВВС.

Обычно ваша иммунная система изгоняет вирус достаточно быстро, если она полностью функционирует. У тех, у кого иммунитет подавлен, мы видим, что вирус сохраняется. И он не просто сидит без дела, он реплицируется. И по мере того, как он реплицируется, он подвергается потенциальным мутациям, — заявили ученые.

Как известно, штамм B.1.1.529 не похож на своих предшественников. Вирусологи утверждают, что он возник не от «Дельты», а от более ранней разновидности вируса. Появление целого «букета» мутаций, по мнению ученых, — следствие того, что вирус долгое время развивался в организме человека с иммунодефицитом.

Ботсвана переживает одну из самых тяжелых эпидемий ВИЧ/СПИДа в мире. При этом в Южной Африке крайне низкий процент вакцинации населения — в ЮАР привито 23%, а в Ботсване — 19,4%. Местные медики утверждают, что 65% зараженных новым штаммом не были привиты или получили одну дозу вакцины.

Источник: BBC