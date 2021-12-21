Можливе джерело мутацій коронавірусу назвали вчені

коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164720-mojlyve-djerelo-mutaciy-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

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Наукове відкриття вдалося зробити південноафриканським вченим — вони з’ясували, що поява нових варіантів COVID-19 може бути пов’язана з мутаціями, що відбуваються всередині інфікованих людей, імунна система яких вже ослаблена.

Дослідники помітили, що коронавірус може зберігатися упродовж місяців у ВІЛ-позитивних пацієнтів, які з різних причин не приймали свої ліки. Про це повідомляє ВВС.

Зазвичай, ваша імунна система виганяє вірус досить швидко, якщо вона повністю функціонує. У тих, у кого імунітет пригнічений, ми бачимо, що вірус зберігається. І він не просто сидить без діла, він реплікується. І в міру того, як він реплікується, він зазнає потенційних мутацій, — заявили науковці.

Як відомо, штам B.1.1.529 не схожий на своїх попередників. Вірусологи стверджують, що він виник не від «Дельти», а від більш раннього різновиду вірусу. Поява цілого «букету» мутацій, на думку вчених, — наслідок того, що вірус тривалий час розвивався в організмі людини з імунодефіцитом.

Ботсвана переживає одну з найважчих епідемій ВІЛ/СНІДу у світі. При цьому в Південній Африці вкрай низький відсоток вакцинації населення — у ПАР щеплено 23%, а в Ботсвані — 19,4%. Місцеві медики стверджують, що 65% заражених новим штамом не були щеплені або отримали одну дозу вакцини.

Джерело: BBC