Російське вторгення. Фото:

https://racurs.ua/ua/n164857-rosiya-gotuietsya-perekydaty-viyska-litakamy-bloomberg.html

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Агресія Росії на українських кордонах нарощується — такі дані слідують із супутникових знімків, вивчених британською компанією Janes, яка спеціалізується на обороні та розвідці.

До прикордонних районів із листопада РФ перекинула танки, артилерійські озброєння та системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією Janes, попри «обмежену кількість військових на кордоні», РФ може швидко наростити ці сили, відправивши війська потягами та літаками.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) повідомляє, що Росія наразі зосередила 122 тис. військових у межах 200 кілометрів від кордону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі триває й Росія продовжує не лише стягувати регулярну армію до кордонів України, а й перекидати найманців у тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. За останні тижні Москва направила на окупований Донбас десятки тисяч солдат-найманців.

Джерело: Bloomberg