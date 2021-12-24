https://racurs.ua/ua/n164860-vtorgnennya-rf-lyakaie-ukrayinciv-skilky-gromadyan-boyatsya-napadu-infografika.html

Ракурс

Вторгнення Росії до України вважають реальною загрозою 49,2% українців. Натомість ще 41,4% думають, що нападу не буде.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Більшість респондентів — 57,8% — вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми — 27,1%.

Опитування проводилося 13−16 грудня методом інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів, було опитано 1 тис. 203 повнолітніх українців з усіх регіонів, крім окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі триває й Росія продовжує не лише стягувати регулярну армію до кордонів України, а й перекидати найманців у тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. За останні тижні Москва направила на окупований Донбас десятки тисяч солдат-найманців.