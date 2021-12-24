Скільки відсотків вакцинованих в Україні, розкрили в МОЗ

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164859-skilky-vidsotkiv-vakcynovanyh-v-ukrayini-rozkryly-v-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває активними темпами. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) звітує про повну вакцинацію від коронавірусу 42,8% дорослого населення України.

Уже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення від інфекції. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%, — розповіли в МОЗ.



Повідомляється, що лише минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 113 тис. 882 людини. Першу дозу отримало 36 тис. 546 людей, повністю імунізовані — 76 тис. 543 людини. Додаткову дозу отримали 793 людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити вченим з Університету Уотерлу з Канади — вони виявили противірусний захист у мідних плівок. З’ясувалося, що покриття з чистої міді або з'єднань із міддю можуть швидко знищити коронавірус або зробити його неактивним.