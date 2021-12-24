COVID в Україні підтвердили у понад 6,6 тис. осіб, за добу 248 смертей

https://racurs.ua/ua/n164858-covid-v-ukrayini-pidtverdyly-u-ponad-6-6-tys-osib-za-dobu-248-smertey.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок 24 грудня виявили у 6 тис. 647 осіб. Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Загалом за минулу добу госпіталізували 1 тис. 646 українців, одужали 14 тис. 874 пацієнти. На жаль, хвороба забрала життя 248 українців.

За добу 23 грудня в Україні зафіксовано 6 тис. 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — йдеться у повідомленні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 637 тис. осіб;

одужало — 3 млн 408 тис. осіб;

летальних випадків — 94 тис. 432.

Також було проведено понад 16 млн ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (1 тис. 234),

Донецькій області (593),

Полтавській області (411),

Львівській області (392),

Київській області (378).



Нагадаємо, Україна перебуває на 17-у місці за поширенням і на 15-у — за кількістю смертей від COVID-19.