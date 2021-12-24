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COVID в Україні підтвердили у понад 6,6 тис. осіб, за добу 248 смертей
COVID в Україні підтвердили у понад 6,6 тис. осіб, за добу 248 смертейhttps://racurs.ua/ua/n164858-covid-v-ukrayini-pidtverdyly-u-ponad-6-6-tys-osib-za-dobu-248-smertey.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 24 грудня виявили у 6 тис. 647 осіб. Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Загалом за минулу добу госпіталізували 1 тис. 646 українців, одужали 14 тис. 874 пацієнти. На жаль, хвороба забрала життя 248 українців.
За добу 23 грудня в Україні зафіксовано 6 тис. 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — йдеться у повідомленні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло — 3 млн 637 тис. осіб;
одужало — 3 млн 408 тис. осіб;
летальних випадків — 94 тис. 432.
Також було проведено понад 16 млн ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві (1 тис. 234),
Донецькій області (593),
Полтавській області (411),
Львівській області (392),
Київській області (378).
Нагадаємо, Україна перебуває на 17-у місці за поширенням і на 15-у — за кількістю смертей від COVID-19.
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