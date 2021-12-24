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COVID в Украине подтвердили у свыше 6,6 тыс. человек, за сутки 248 смертей

COVID в Украине подтвердили у свыше 6,6 тыс. человек, за сутки 248 смертей

24 дек 2021, 09:33
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 24 декабря обнаружили у 6 тыс. 647 человек. В частности, заболело 519 детей и 107 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 1 тыс. 646 украинцев, выздоровели 14 тыс. 874 пациента. К сожалению, болезнь унесла жизни 248 украинцев.

За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6 тыс. 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — говорится в сообщении Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 3 млн 637 тыс. человек;

  • поправились — 3 млн 408 тыс. человек;

  • летальных исходов — 94 тыс. 432.

Также было проведено более 16 млн ПЦР-тестований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (1 тыс. 234),

  • Донецкой области (593),

  • Полтавской области (411),

  • Львовской области (392),

  • Киевской области (378).


Напомним, Украина находится на 17-м месте по распространению и на 15-м — по количеству смертей от COVID-19.

Источник: Ракурс


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