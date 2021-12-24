Сколько процентов вакцинированных в Украине, раскрыли в Минздраве

https://racurs.ua/n164859-skolko-procentov-vakcinirovannyh-v-ukraine-raskryli-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается активными темпами. Минздрав отчитался о полной вакцинации от коронавируса 42,8% взрослого населения Украины.

Уже 46,8% украинцев получили по крайней мере одну прививку от инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%, — рассказали в Минздраве.



Сообщается, что только за прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 113 тыс. 882 человека. Первую дозу получило 36 тыс. 546 человек, полностью иммунизированы — 76 тыс. 543 человека. Дополнительную дозу получили 793 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать ученым из Университета Уотерло из Канады — они обнаружили противовирусную защиту у медных пленок. Выяснилось, что покрытия из чистой меди или соединений с медью могут быстро уничтожить коронавирус или сделать его неактивным.