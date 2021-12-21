«Дію» научат блокировать незаконное оформление кредита. Фото: Факты

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Приложение «Дія» позволит узнавать о проверке кредитной истории.

Новые сервисы Министерство цифровой трансформации планирует презентовать осенью 2022 года. В приложении можно будет оформлять пенсии, социальные выплаты или блокировать незаконное оформление кредита. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, власти запустят оповещение о проверке кредитной истории. «Дія» позволит заблокировать кредит, если кто-то попытается взять кредит на конкретного человека.

Также министерство обещает создать Единый реестр социальных выплат, поскольку на сегодня база данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости. Кроме того, на базе «Дія» реализуют сервисы назначения и перерасчета пенсии, помощи одиноким матерям и субсидий на оплату коммунальных услуг.

В ведомстве обещают, что процесс подачи упростят, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам.

Напомним, оформить выплату пенсий или пересчитать размер пенсии в Украине можно будет со смартфона. Дедушкам и бабушкам не придется обивать пороги государственных кабинетов и стоять в очередях, потому что оформить выплаты можно через портал «Дія.