«Дію» навчать блокувати незаконне оформлення кредиту. Фото: Факти

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Додаток «Дія» дозволить дізнаватися про перевірку кредитної історії.

Нові сервіси Міністерство цифрової трансформації планує презентувати восени 2022 року. У додатку можна буде оформлювати пенсії, соціальні виплати чи блокувати незаконне оформлення кредиту. Про це повідомила прес-служба відомства.

За словами віце-премʼєр-міністра й міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, влада запустить оповіщення про перевірку кредитної історії. «Дія» дозволить заблокувати кредит, якщо хтось спробує взяти кредит на конкретну людину.

Також міністерство обіцяє створити Єдиний реєстр соціальних виплат, оскільки на сьогодні база даних одержувачів субсидій не бачить базу даних авто або нерухомості. Крім того, на базі «Дії» реалізують сервіси призначення та перерахунку пенсії, допомоги одиноким матерям і субсидій на оплату комунальних послуг.

У відомстві обіцяють, що процес подачі спростять, щоб люди не збирали сотні довідок і не ходили по різних державних структурах.

Нагадаємо, оформити виплату пенсій чи перерахувати розмір пенсії в Україні можна буде зі смартфону. Дідусям та бабусям не доведеться оббивати пороги державних кабінетів та стояти у чергах, бо оформити виплати можна через портал «Дія».