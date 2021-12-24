«Дія» матиме дві нові функції — PhotoID і опитування

https://racurs.ua/ua/n164861-diya-matyme-dvi-novi-funkciyi-photoid-i-opytuvannya.html

Ракурс

«Дія», онлайн-додаток «держави у смартфоні», матиме дві нові функції — PhotoID і опитування. Нині стартувало бета-тестування цих функцій. Зокрема розробники обіцяють, що PhotoID буде «без гімнастики для шиї», а опитування створене як частина інструменту електронної демократії.

Користувачі «Дії» можуть взяти участь у бета-тестуванні нових функцій. Для цього потрібно перейти за посиланням і зареєструватися. Після цього на електронну пошту надійде лист із докладними інструкціями.

Стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох одразу. Проте, для тестування PhotoID у «Дії» має бути біометричний документ — ID-картка або закордонний паспорт.

Нагадаємо, за даними Мінцифри, у «Дії» незабаром можна буде дізнатися свою кредитну історію. Також «Дія» оновила правила авторизації за ID-карткою.