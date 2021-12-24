В СБУ отрицают открытие дела на «слугу»-друга Лукашенко

https://racurs.ua/n164864-v-sbu-otricaut-otkrytie-dela-na-slugu-druga-lukashenko.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) не заводила уголовное дело против скандального народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко, известного своей симпатией самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

До этого звучала информация о якобы заведении дела о госизмене против политика. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает «Украинская правда».

Пока следователи СБУ не возбуждали уголовные производства в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко за ст. 111 Уголовного кодекса. В соответствии со ст. 482−2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности, — рассказали в пресс-службе.

Как известно, нардеп Евгений Шевченко, известный своими поездками к Лукашенко в Минск, заявил, что СБУ открыла дело против него по статье «государственная измена».

Евгений Шевченко назвал открытие производства о госизмене «заказом» и предположил, что в распоряжении силовиков есть некий «разговор», на котором изгнанник из фракции «Слуга народа» просит увеличить поставки электроэнергии из Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что нардеп Евгений Шевченко выступил на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Беларуси. Он спел песню «Четыре времени года» и поблагодарил «своего друга Александра Лукашенко».

Источник: Украинская правда