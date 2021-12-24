Кремль угрожает масштабной войной в Европе из-за Украины и НАТО

https://racurs.ua/n164865-kreml-ugrojaet-masshtabnoy-voynoy-v-evrope-iz-za-ukrainy-i-nato.html

Ракурс

Вступление Украины в НАТО якобы «создает неприемлемые угрозы безопасности» Москве из-за возможного появления у границ России ракетных комплексов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Oslobođenje из Боснии и Герцеговины.

Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе, — цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Он также призвал снизить градус конфронтации, вызванный поддержкой США якобы «украинских протеже».

По словам российского дипломата, прежде всего «необходимо снизить градус конфронтации, вызванной тем, как американские коллеги „опекают“ своих украинских протеже».

Президент России Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж Минска и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», выразил серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Украины против Донбасса, — озвучил Лавров мнение Москвы.

Напомним, ранее российская сторона критиковала политику НАТО по активному расширению, особенно на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил об обещаниях альянса «со временем» принять у него Украину и Грузию. Россия неоднократно называла вступление Украины в НАТО «красной линией» для себя.